Певица Мишель Андраде, которая является ведущей проекта "Орел и Решка", показала маленьких деток и рассказала, что нового происходит с ней на съемках.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной отечественной исполнительницей, подопечной продюсера Потапа, а также ведущей шоу "Орел и Решка". Звезда также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых фото Мишель показала, как проходят съемки в Кении. На фото Андраде присела возле деток, которые стояли спереди. Звезда опубликовала много фотографий, где было видно, как провела время певица.

"Столько всего нового и интересного каждый день происходит в моей жизни

Каждый день прикасаюсь к прекрасному, и самое клёвое, что не из книжек или фильмов и сериалов, а

все вижу своими глазами, чувствую этот воздух, ароматы, людей, музыку, весь мир вокруг! Обалдеть!

Это невероятно!

Благодарю!", - написала Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"О Господи, Мишель, как эти детки на тебя похожи! Они случайно не твои?", "Молодец живи полной жизнью, ты супер...", "я не могу просто читать твои посты, у меня странный акцент появляется)".

Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки" поделилась идеальными кадрами с пляжа

А еще Politeka писала, что Мишель Андраде в наряде с разрезом показала свои лучшие стороны, лежа на авто

Также Politeka сообщала, что Ломакин из "Голосу країни" пожаловался на россиян, которые портят отдых, фото



