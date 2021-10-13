Украинский исполнитель, бывший молодой человек Мишель Андраде и звезда "Голосу країни", Никита Ломакин показал, как отдыхает и рассказал о тех, кто все портит.

Как пишет Politeka.net, Никита Ломакин является популярным отечественным исполнителем, засветившись на "Голосі країни". Звезда встречался с Мишель Андраде, а недавно записал совместную песню с Тиной Кароль. Сейчас звезда отдыхает на острове Саона, который принадлежит Доминиканской республике. Ломакин в новой публикации рассказал о своем отпуске.

"Остров Саона. Однозначно самый красивый пляж, что я видел, мы приплыли туда за несколько часов до туристических групп и наслаждались всей этой красотой без фонового радио о великой России, у которой есть ядерное оружие, которое в случае войны всех разнесёт (просто в отеле, когда мы отдыхаем у басика, слышим это часто) Завтра мы вылетаем в Киев) отдых был прекрасным) ещё и в компании", - написал Никита.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутые фото", "очень круто", "Невероятно красивые картинки. Спасибо,что поделился с нами", "Красивая пара! Приятно было вас лицезреть! Побольше бы таких талантливых людей, как вы!!!", "Какая там красота, вода, Вы тоже красавцы)".

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин в одних плавках хвастнул роскошным отдыхом

А еще Politeka писала, что Ломакин нашел свое счастье после расставания с Мишель Андраде из "Орла и Решки"

Также Politeka сообщала, что экс-участник "Голосу країни" Ломакин попал впросак перед Тиной Кароль





