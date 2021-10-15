Известная украинская певица и ведущая популярной телепрограммы "Орел и Решка" Мишель Андраде показала поклонникам идеальное утро на пляже.

Как пишет Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" вместе с блогером Кириллом Макашовим, часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и показывает смешные моменты со съемок программы в своем Instagram.

На этот раз Мишель записала утреннюю сторис и показала поклонникам необычайный пейзаж. Мишель снимала видео на пляже у воды, где плавала одинокая птичка, а на заднем плане виднелись горы. В 08:40 на локации больше никого не было.

"Тишина также имеет звук", - написала Андраде.

Напомним, что недавно в Эстонии певица решила покататься на электросамокате и сломала руку. Теперь Мишель некоторое время должна ходить в гипсе.

Ранее Politeka писала, что Мишель Андраде в наряде с разрезом показала свои лучшие стороны, лежа на авто: "Как тут уснешь...".

Напомним, что звезда "Орла и Решки" Андраде засветила формы в полупрозрачном купальнике: "Очень горячая".

A еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде ошеломила кадрами из поездки: "Жесть, конечно".