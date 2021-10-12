Відома співачка і телеведуча популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде хвалилася формами в зухвалих образах.
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу Мішель Андраде опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімками з фотосесії, де постала в різних образах. На кожному фото вона акцентує увагу на своїх ідеальних формах.
"Обожнюю цю фотосесію!
І образи-одні з улюблених
Який вам більше подобається?"—- запитала у шанувальників Мішель Андраде.
Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"
До транспорту пускатимуть лише щеплених: у Кабміні готують нові обмеження
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
Полякова похвалилася своїм оновленим особняком, який звела на березі озера: панорамні вікна і величезний камін
Шанувальники засипали співачку приємними словами в коментарях: "Королева", "Складно визначитися, але перший образ такий вау", "Красуня", "Вау!", "Дуже красива", "Обожнюю другий, але як же дорогий перший", "Мішель вони всі ідеальні кожен по своєму, а ти як завжди", "Шикарна завжди", "Коли дуже гаряча".
Раніше повідомлялося, зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде приголомшила кадрами з поїздки: "Жесть, звичайно"
Також, травмована Мішель Андраде з "Орел і Решка" зізналася, чому тепер змушена носити панамку: причина дивує
Politeka розповідала, зірка "Орла і Решки" Андраде похвалилася незвичним для себе стилем, в мережі не оцінили: "Не твоє це..."