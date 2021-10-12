Відома співачка і телеведуча популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде хвалилася формами в зухвалих образах.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу Мішель Андраде опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімками з фотосесії, де постала в різних образах. На кожному фото вона акцентує увагу на своїх ідеальних формах.

"Обожнюю цю фотосесію!

І образи-одні з улюблених

Який вам більше подобається?"—- запитала у шанувальників Мішель Андраде.

Шанувальники засипали співачку приємними словами в коментарях: "Королева", "Складно визначитися, але перший образ такий вау", "Красуня", "Вау!", "Дуже красива", "Обожнюю другий, але як же дорогий перший", "Мішель вони всі ідеальні кожен по своєму, а ти як завжди", "Шикарна завжди", "Коли дуже гаряча".

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