Відома співачка і ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде залізла на машину і показала себе в зухвалому образі.
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу Мішель Андраде опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка забралася на капот машини і позує на камеру лежачи. На ній шикарне чорне плаття з розрізом до стегна, в якому відмінно видно її стрункі ноги.
Також свій образ вона доповнила шкіряною курткою і довгими чобітьми.
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Також, артистка заітнригувала своєю новою прем'єрою, 23 жовтня вона планує випустити пісню, чим дуже обрадувала шанувальників.
Фанати залишили безліч приємних коментарів для співачки: "Як тут заснеш", "Дуже чекаємо", "Ми тебе дуже сильно любимо", "Відмінне фото!", "Чекаємо з нетерпінням!".
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