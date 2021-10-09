Співачка Мішель Андраде, ведуча "Орла і Решки", показала, яку країну відвідала вперше за всю історію проекту

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала успішною співачкою, а тепер веде програму "Орел і Решка" разом з гумористом Кирилом Машаковим. На нових сторі зірка розповіла, куди вирішила відправитися цього разу.

"Слухайте, хлопці, у нас вже вийшов випуск з Пакистану. Па-ки-стан, можете в це повірити? Ми перші ведучі "Орла і Решки", які потрапили в Пакистан. Це ж взагалі божевілля, божевілля. Тому всім дивитися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається", - сказала Мішель.

"Пакистан. Я в шоці", - написала зірка.

Також зірка опублікувала кілька фото окремою публікацією.

"ПАКИСТАН! Вибачте що!?? Пакистан???

У житті ніколи не думала що опинюся саме в Пакистані!",- написала Андраде.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Світ навиворіт вже все зняв"," і я, яка там живе"," і мій улюблений образ", " Жесть звичайно. Я думала в Індії все сумно", "Да уж, видыы звичайно", " Убого якось то все виглядає...".

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