Відома українська співачка, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде розповіла, чому вирішила не знімати головний убір, і з'являється на нових відео тільки в ньому.
Популярна артистка знімається в шоу "Орел і Решка", отримавши найпозитивніші відгуки глядачів, передає Politeka.net.
Мішель Андраде продовжує активно подорожувати, демонструючи не тільки красу різних країн, але також хвалячись образами. З неданих пір співачка стала все частіше з'являтися в панамці, і в нових сторіс Instagram вона пояснила причину такого рішення.
Як відомо, артистка зламала руку в Естонії. Артистка у свій вихідний, в рамках зйомки чергового випуску шоу, вирішила покататися на електросамокаті. В результаті зірка травмувалася і зараз вона ходить з гіпсом.
Через травму Мішель Андраде довелося змінити свій образ.
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"Схоже панамка буде невід'ємною частиною мого гардеробу, поки я не зніму гіпс, тому що, інші зачіски не можу собі робити, вмію тільки хвостик", - розповіла красуня.
Далі співачка додала: "До речі раніше я думала, що мені панами не личать, і особливо їх не носила".
У підсумку Мішель сподобався такий експеримент із зовнішністю і звернулася до підписникам: "Мені подобається! А вам як?".
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