Відома українська співачка, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде розповіла, чому вирішила не знімати головний убір, і з'являється на нових відео тільки в ньому.

Популярна артистка знімається в шоу "Орел і Решка", отримавши найпозитивніші відгуки глядачів, передає Politeka.net.

Мішель Андраде продовжує активно подорожувати, демонструючи не тільки красу різних країн, але також хвалячись образами. З неданих пір співачка стала все частіше з'являтися в панамці, і в нових сторіс Instagram вона пояснила причину такого рішення.

Як відомо, артистка зламала руку в Естонії. Артистка у свій вихідний, в рамках зйомки чергового випуску шоу, вирішила покататися на електросамокаті. В результаті зірка травмувалася і зараз вона ходить з гіпсом.

Через травму Мішель Андраде довелося змінити свій образ.

"Схоже панамка буде невід'ємною частиною мого гардеробу, поки я не зніму гіпс, тому що, інші зачіски не можу собі робити, вмію тільки хвостик", - розповіла красуня.

Далі співачка додала: "До речі раніше я думала, що мені панами не личать, і особливо їх не носила".

У підсумку Мішель сподобався такий експеримент із зовнішністю і звернулася до підписникам: "Мені подобається! А вам як?".

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