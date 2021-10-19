Новая ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как проводила романтический ужин в Швеции, а также рассказала о своих желаниях.
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала успешной отечественной артисткой, которую продюсирует Потап (Алексей Потапенко). Звезда недавно стала новой ведущей шоу о путешествиях "Орлел и Решка" вместе со звездным юмористом Кириллом Машаковым. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Андраде показала, как проходил романтический вечер в Швеции. Мишель что-то готовила с рукой в гипсе, а на столе можно увидеть свечу.
"Мой романтический ужин в Швеции", - подписала фото Мишель.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Оборвалась жизнь известной украинской актрисы, коллеги раскрыли подробности: "Невосполнимая потеря"
Дочь Ани Лорак без фильтров честно показала, как ее мама выглядит дома: кадры
Переписка ведущего "Холостячки" Решетника с женой оказалась в Сети: "Моя любовь..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
"О чем говорит мой взгляд", - предложила угадать Андраде.
"Щас бы шавуху", - предположил один из фанатов.
"Не-а. Не ем шаурму. Предпочитаю белую рыбу, овощи на гриль", - написала Андраде.
Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки" изумила экстремальным вождением на автомобиле
Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде впечатлила кадрами с маленькими детьми в Кении
А еще Politeka писала, что Мишель Андраде из "Орла и решки" похвасталась роскошными кадрами с пляжа на радость фанатов