Новая ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как проводила романтический ужин в Швеции, а также рассказала о своих желаниях.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала успешной отечественной артисткой, которую продюсирует Потап (Алексей Потапенко). Звезда недавно стала новой ведущей шоу о путешествиях "Орлел и Решка" вместе со звездным юмористом Кириллом Машаковым. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Андраде показала, как проходил романтический вечер в Швеции. Мишель что-то готовила с рукой в гипсе, а на столе можно увидеть свечу.

"Мой романтический ужин в Швеции", - подписала фото Мишель.

"О чем говорит мой взгляд", - предложила угадать Андраде.

"Щас бы шавуху", - предположил один из фанатов.

"Не-а. Не ем шаурму. Предпочитаю белую рыбу, овощи на гриль", - написала Андраде.

Также Мишель показала свою кровать со свечами, рассказав о ритуале:

"Кстати, всегда в поездку, где бы я не была, беру с собой свечи", - написала Андраде.

Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки" изумила экстремальным вождением на автомобиле

Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде впечатлила кадрами с маленькими детьми в Кении

А еще Politeka писала, что Мишель Андраде из "Орла и решки" похвасталась роскошными кадрами с пляжа на радость фанатов



