Украинская певица боливийского происхождения и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде взбудоражила поклонников новым образом в кожаном наряде.
Как пишет Politeka.net, молодая артистка, которую продюсирует Потап, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Сейчас Андраде готовится к выходу своего нового клипа на песню «Без сна». Премьера запланирована на 21 октября.
В посте певица поделилась несколькими кадрами из новой фотосессии, а также показала свой образ для съемок. Красотка позировала в черном платье с вырезом на юбке до самого бедра, а также кожаной куртке.
Судя по кадрам, фотосессия проходила ночью на гоночной трассе. Андраде стояла, заглядывая в салон машины.
«Без сна» Уже через пару дней. А это красивейший бэкстейдж со съемок в журнале», - написала певица.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Ой мамочки», «Господи», «Эээээ! Будет круто», «малышка супер», «Очень, очень ждём! А будет красиво», «Невероятная», «Этот хит ты написала во время поездки на Сицилию?», - пишут люди.
Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки", засветив свой романтический ужин и спальню, призналась в желаниях.
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" ошеломила экстремальной ездой на машине.
Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде удивила кадрами с детишками.