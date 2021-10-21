Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", поделилась наболевшим.

24-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в аэропорту, передает Politeka.net.

Побывав со съемочной команой в Сицилии (судя по предыдущим "сториз"), Мишель отправилась путешествовать по миру дальше - и не без трудностей. Певица пожаловалась фанатам:

"Помимо того, что мы летели весь день - три самолета - это, конечно, кошмарно - мы ждем уже сорок минут наши чемоданы!", - даже рычала, а не говорила Мишель.

Звезда при этом была в теплой одежде и защитной маске. Рядом с ней засветился ее коллега, ведущий Кирилл Макашов.

До этого Андраде рассказывала, что ей приходится испытывать в качестве ведущей "Орла и решки":

"На съемках мы очень много общаемся с людьми. Задаем им разные вопросы - иногда неудобные, которые никогда в жизни не задали бы просто так. Они нужны, чтобы раскрыть человека, узнать больше о нем... Кто-то хочет с нами общаться, кто-то - нет. После 10-го отказа я уже перестала обращать на это внимание: просто иду и делаю свое дело".

Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки", засветив свой романтический ужин и спальню, призналась в желаниях.

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" ошеломила экстремальной ездой на машине.

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде удивила кадрами с детишками.