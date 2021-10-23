Украинский певец, бывший парень Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Никита Ломакин наделал шуму в сети появлением на красной дорожке с новой девушкой.

Как сообщает Politeka.net, слухи о романе Ломакина с эффектной блондинкой ходили еще с весны, но теперь парень не стесняется появляться с красоткой на людях. Известно, что возлюбленной певца является танцовщица Светлана, которая работает с известными артистами, а также сотрудничает с телевизионными шоу.

На свежих фото Никита и Светлана позировали на красной дорожке конкурса «Мисс Украина». Девушка выбрала для светского выхода роскошное черное платье с вырезом на ноге. На фото и видео парочка с удовольствием позировала, обнимаясь.

В комментариях молодым звездам оставили массу приятных слов.

«Наши Мистер и Миссис Смит», «Дар речи успешно потерян, шикарны», «Лучшая пара страны», «Вы нереальная пара», «Какие красивые», «Бусинки», «Ну просто огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ломакин нашел свое счастье после расставания с Мишель Андраде.

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