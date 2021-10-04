Ексбойфренд співачки Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка", Микита Ломакін поділився світлинами зі своєю новою дівчиною.

Як пише Politeka.net, історія кохання 23-річного співака Микити Ломакіна та 24-річної виконавиці болівійського походження Мішель Андраде, яка нещодавно стала ведучою нового сезону шоу "Орел і Решка", почалася ще із їхнього знайомства на вокальному шоу "Х-Фактор". Однак після п’ятирічних стосунків пара оголосила про розрив.

Зараз співаки активно займаються розвитком музичної кар’єри. Микита Ломакін став одним із молодих виконавців, який записав дуетну пісню із Тіною Кароль для альбому "Молода кров". У своєму Instagram хлопець ділиться із шанувальники не тільки професійними здобутками, а й розповідає про особисте життя. Як відомо, Ломакін зустрічається із танцівницею Світланою, яка добре відома у шоу-бізнесі, адже танцює у балеті Наді Дорофєєвої, Дана Балана та Мішель Андраде.

Хлопець часто ділиться спільними світлинами із новою коханою.

"Буду робити все, щоб наше з тобою життя було таким завжди 🖤🥀", - написав Ломакін та опублікував серію атмосферних світлин та відео з пляжу.

Шанувальники оцінили публікацію виконавця та написали коментарі.

"котики😍", "улюблені кролики ❤️", "любимки🦋🦋🦋", "розтопили серце 😍💔", "Ви прекрасна пара 🔥❤️ Щастя вам 🙌", "Ліло і Стіч❤️", "Між вами Рай 😍🔥", "Такі милі🥰🥰", "Дуже красиві 😍", "Дуже красива пара😍", "Ви найкрасивіша пара люблю вас❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "ех Микита .... головне, що ви щасливі, якщо це так", - написали в мережі.

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