Відомий виконавець, колишній хлопець Мішель Андраде і зірка "Голосу країни" Микита Ломакін похвалився в соцмережі розкішним закордонним відпочинком.

Як повідомляє Politeka.net, відомий молодий співак і колишній хлопець Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист, який нещодавно записав дует з Тіною Кароль, похвалився, що відправився на закордонний відпочинок.

На знімку, який Микита показав на своїй сторінці, його можна побачити сидить в басейні в цікавій позі, а за його спиною можна побачити високі пальми і пляжні бунгало. Перед камерою співак з'явився в модних купальних шортах і яскравих помаранчевих окулярах і з посмішкою на обличчі.

У підписі до фотографії Ломакін написав: "Мій перший вихідний в житті". Шанувальник тут же почали коментувати нове фото виконавця, засинаючи його компліментами: "Офігенний вихідний! Насолоджуйтесь", "Класний", "Красунчик", "Відпочивай наш хлопчисько. Реально ніколи ж не відпочивав, наш бідненький. Ми за тебе дуже раді". "Яке миле сонечко".

Нагадаємо, Ексбойфренд Мішель Андраде Ломакін показав нове кохання-красуню з балету Дана Балана:"які солодкі".

Як повідомляла Politeka, Ексбойфренд Мішель Андраде Ломакін похвалився новою дівчиною: "Як мені пощастило...".

Також Politeka писала, що Ексбойфренд Мішель Андраде Ломакін вразив кадрами з виступу: "Мороз по шкірі від українського...".