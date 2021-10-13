Український виконавець, колишній молодий чоловік Мішель Андраде і зірка "Голосу країни", Микита Ломакін показав, як відпочиває і розповів про тих, хто все псує.

Як пише Politeka.net, Микита Ломакін є популярним вітчизняним виконавцем, засвітившись на"Голосі країни". Зірка зустрічався з Мішель Андраде, а нещодавно записав спільну пісню з Тіною Кароль. Зараз зірка відпочиває на острові Саона, який належить Домініканській Республіці. Ломакін у новій публікації розповів про свою відпустку.

"Острів Саона. Однозначно найкрасивіший пляж, що я бачив, ми припливли туди за кілька годин до туристичних груп і насолоджувалися всією цією красою без фонового радіо про Велику Росію, у якої є ядерна зброя, яка в разі війни всіх рознесе (просто в готелі, коли ми відпочиваємо у басика, чуємо це часто) Завтра ми вилітаємо до Києва) відпочинок був прекрасним) ще й в компанії", - написав Микита.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Круті фото", "дуже круто", " неймовірно красиві картинки. Спасибі, що поділився з нами", " красива пара! Приємно було Вас споглядати! Побільше б таких талановитих людей, як ви!!!", "Яка там краса, вода, Ви теж красені)".

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