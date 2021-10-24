Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая недавно стала ведущей нового сезона тревел-шоу " Орел и Решка. Земляне " вместе с Кириллом Макашовым, разозлила поклонников тем, что не пристегнулась в машине.
Как пишет Politeka.net, 24-летняя украинская певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения и 26-летний блогер Кирилл Макашов стали ведущими нового сезона шоу "Орел и Решка. Земляне".
В своем Instagram ведущий тревел-проекта показал поклонникам, как Андраде, которая, кстати, сломала руку во время съемок, и другие члены команды отдыхают в машине после изнурительных съемок.
"Уже четыре страны подряд отснято. Усталость накапливается, но сейчас будут выходные", - рассказал Макашов.
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Поклонники написали, что ехать в машине непристегнутыми – глупо.
"Вы что непристегнутые??? Явно бессмертные. Боже, чего люди такие безрассудные", - написали Макашову и Андраде.
Зато ведущий программы попытался отшутиться и написал, что сам он всю дорогу ехал пристегнутый.
Ранее Politeka писала, что звезда "Орла и Решки" Андраде раскрыла, в какую страну отправилась на съемки: "Настоящий город свободы".
Напомним, что звезда "Орел и Решка" Андраде заинтриговала украинцев новыми кадрами: "Интересно, как там прожить...".
A еще Politeka сообщала, что экс-возлюбленный Андраде Ломакин похвастался новой роскошной девушкой: "Мистер и миссис Смит".