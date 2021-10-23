Український співак, колишній хлопець Мішель Андраде і зірка "Голосу країни" Микита Ломакін наробив шуму в мережі появою на червоній доріжці з новою дівчиною.
Як повідомляє Politeka.net, чутки про роман Ломакіна з ефектною блондинкою ходили ще з весни, але тепер хлопець не соромиться з'являтися з красунею на людях. Відомо, що коханою співака є танцівниця Світлана, яка працює з відомими артистами, а також співпрацює з телевізійними шоу.
На свіжих фото Микита і Світлана позували на червоній доріжці конкурсу «Міс Україна». Дівчина вибрала для світського виходу розкішну чорну сукню з вирізом на нозі. На фото і відео парочка із задоволенням позувала, обіймаючись.
У коментарях молодим зіркам залишили масу приємних слів.
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"Наші Містер і Місіс Сміт", «Дар мови успішно втрачений, шикарні», «Краща пара країни», «ви нереальна пара», «які красиві», «намистинки», "Ну просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ломакін знайшов своє щастя після розставання з Мішель Андраде.
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