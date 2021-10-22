Співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою шоу" Орел і Решка", показала фігурку, розстебнувши джинси, розповівши про нову пісню.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде-успішна вітчизняна співачка, яка зараз зайнята зйомками шоу "Орел і Решка". Вчора, 22 жовтня, у Андраде відбулася прем'єра кліпу на пісню "Без сну". А сьогодні Мішель оголосила про те, що пісню можна послухати на всіх майданчиках.

"Трек" Без сну " вже на всіх майданчиках!",- написала Андраде.

На фото Мішель була в джинсах, кофті і бейсболці. Андраде розстебнула джинси, показавши свої трусики, на яких написана була назва пісні - "Без сну".

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Любимо", "на репіті", "Приголомшлива", "далі більше", "стильна, талановита, працьовита як бджілка, красива Michelle Andrade"," шалено пишаємося", " така красива, дуже хотів би з тобою познайомиться, особливо коли побачив тебе у Дурнєва, пішли гуляти?".

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