Відома співачка і ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і решка" Мішель Андраде поділилася кадром з Амстердама.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона в джинсах з незвичайним принтом і яскравій червоній кофті стоїть на вулиці Амстердама разом з місцевими жителями. Варто відзначити, що вони одягнені в той же колір, що і Мішель Андраде.

"Амстердам - справжнє місто свободи 🦋

Не завдяки законам, а по духу людей!

А бути вільними - значить мати можливість і сміливість робити свій вибір", - розповіла артистка.

Шанувальники залишили безліч коментарів для Мішель, і місцевих жителів Амстердама, у яких відзначили почуття стилю: "Ось це стиль", "Мрію Жити в Амстердамі", "Розумниця ти тоді", "Міш ❤️🔥".

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