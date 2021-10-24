Відома співачка і ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і решка" Мішель Андраде поділилася кадром з Амстердама.
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона в джинсах з незвичайним принтом і яскравій червоній кофті стоїть на вулиці Амстердама разом з місцевими жителями. Варто відзначити, що вони одягнені в той же колір, що і Мішель Андраде.
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"Амстердам - справжнє місто свободи 🦋
Не завдяки законам, а по духу людей!
А бути вільними - значить мати можливість і сміливість робити свій вибір", - розповіла артистка.
Шанувальники залишили безліч коментарів для Мішель, і місцевих жителів Амстердама, у яких відзначили почуття стилю: "Ось це стиль", "Мрію Жити в Амстердамі", "Розумниця ти тоді", "Міш ❤️🔥".
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