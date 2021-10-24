Известная певица и ведущая популярного шоу про путешествия "Орел и решка" Мишель Андраде поделилась кадром из Амстердама.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она в джинсах с необычным принтом и яркой красной кофте стоит на улице Амстердама вместе с местными жителями. Стоит отметить, что они одеты в тот же цвет, что и Мишель Андраде.

"Амстердам — настоящий город свободы 🦋

Не благодаря законам, а по духу людей!

А быть свободными — значит иметь возможность и смелость делать свой выбор", — рассказала артистка.

Поклонники оставили множество комментариев для Мишель, и местных жителей Амстердама, у которых отметили чувство стиля: "Вот это стиль", "Мечтаю жить в Амстердаме", "Умница ты тогда", "Миш ❤️‍🔥".

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