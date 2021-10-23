Співачка Мішель Андраде, яка нещодавно випустила нову пісню "Без сну", розповіла, де проходили зйомки" Орла і Решки " цього разу.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною співачкою, яка нещодавно випустила пісню"Без сну". Також зірка є ведучою шоу "Орел і Решка" разом з гумористом Кирилом Макашовим. Зірка у своєму сторіс розповіла про нову країну, яку відвідала цього разу.
"Бабусь, яких я тільки що виклала в своєму пості, вони просто приголомшливі, тому ви зобов'язані дивитися випуск для того, щоб дізнатися хто вони", - сказала Мішель, підписавши, що зйомки проходили в Нідерландах.
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На сторінці "Орел і Решка" Мішель була вже з Макашовим. Пара посміхалася, стоячи біля напису"Амстердам".
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"На цей момент найцікавіший випуск Землян)))", "цікаво, як там прожити 2 дні на 100$, будемо дивитися", " будемо дивитися, спасибі!! Любимо подорожі!".
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