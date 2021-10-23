Співачка Мішель Андраде, яка нещодавно випустила нову пісню "Без сну", розповіла, де проходили зйомки" Орла і Решки " цього разу.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною співачкою, яка нещодавно випустила пісню"Без сну". Також зірка є ведучою шоу "Орел і Решка" разом з гумористом Кирилом Макашовим. Зірка у своєму сторіс розповіла про нову країну, яку відвідала цього разу.

"Бабусь, яких я тільки що виклала в своєму пості, вони просто приголомшливі, тому ви зобов'язані дивитися випуск для того, щоб дізнатися хто вони", - сказала Мішель, підписавши, що зйомки проходили в Нідерландах.

На сторінці "Орел і Решка" Мішель була вже з Макашовим. Пара посміхалася, стоячи біля напису"Амстердам".

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"На цей момент найцікавіший випуск Землян)))", "цікаво, як там прожити 2 дні на 100$, будемо дивитися", " будемо дивитися, спасибі!! Любимо подорожі!".

Нагадаємо, екс-коханий Андраде Ломакін похвалився новою розкішною дівчиною

А ще Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде блиснула оригінальною нижньою білизною

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде з "Орла і решки" поділилася своєю радістю і приймає привітання



