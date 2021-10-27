Популярная украинская певица и ведущая шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде рассказала о том, когда у нее появилась любовь к музыке и кому она за нее благодарна.

Как известно, 24-летняя Мишель родилась в Боливии – на родине своего отца. Девушка переехала в Украину в 13 лет и практически сразу поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, параллельно занимаясь вокалом.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Андраде рассказала, когда у нее зародилась любовь к музыке, которая в последствии и определеила ее судьбу, пишет Politeka.net.

«Любовь к музыке у меня с детства, благодаря родителям. Мы много путешествовали на машине по Латинской Америке, и наши приключения всегда сопровождала разная музыка. Я часто просыпалась под песни, которые мама включала с утра, чтобы поднять всем настроение. Да и вообще, в Боливии ритмы звучат в каждом уголке, а на улицах все танцуют и поют», - написала Мишель.

Она отметила, что привычка включать музыку сразу после пробуждения осталась у нее до сих пор.

Свой пост Мишель дополнила несколькими снимками. На одном из них певица позировала сидя в кресле в эффектном белом костюме.

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