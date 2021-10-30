Украинская телеведущая и певица Мишель Андраде, которая является звездой шоу "Орел и Решка", показала, в какую страну отправилась в этот раз в рамках проекта.
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной отечественной телеведущей и певицей. Сейчас Мишель занята съемками нового сезона "Орел и Решка. Земляне" вместе с юмористом Кириллом Машаковым. Также певица активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
На новых фото Мишель показала, как путешествовала по Словении.
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Прошла на одном дыхании
Самый кайф, когда ты не только понимаешь, но ещё и чувствуешь, как природа тебя заряжает!", - написала Мишель.
"А когда ты успела сфоткаться со мной для первой фотки???", - написал Демин, говоря о фото с коровой.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мишель, люблю", "Вау", "Красота", "Как красиво", "Я вижу так никто и не осмелился шутку к первой фотке написать…", " О, наконец-то у нас еще одно общее фото"
Напомним, звезда "Орла и Решки" Андраде рассказала об особенностях своего детства в Боливии
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