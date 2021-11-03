Украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей шоу "Орел и Решка", рассказала об окончании съемок сезона, растрогав поклонников.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у девушки появилось яркое фото с пляжа.

«Мы отсняли сезон! 5 месяцев! 30 программ! 28 стран! Я в шоке, звучит LOCO, но такие мы! Только недавно собирала чемоданы в свою первую поездку, со всеми советовалась: что с собой взять, какие лекарства, лайфхаки…от всех знакомых насобирала информацию! И вот через 5 месяцев, сама не поняла как, стала профессиональной путешественницей! Теперь уже я могу давать советы и делиться своими находками», - отметила Мишель.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее работе в проекте. В сети начался настоящий переполох, ведь поклонники хотят увидеть девушку в следующем сезоне.

«Мишель, я думаю, очень многие надеются, что вы продолжите быть ведущей "ОиР", на вас приятно смотреть», «Будете продолжать работать с Орел и Решка, или откроете свой канал по путешествиям?», «Ты очень искренняя. Дай Аллах у тебя будет все хорошо в жизни!», «Лучшая ведущая!», - пишут пользователи сети.

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