Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка будує успішну сольну кар’єру та веде тревел-шоу "Орел і Решка", пожалілася шанувальникам, що їй важко суміщати зйомки в шоу та кар’єру.

Як пише Politeka.net, 24-річна співачка Мішель Андраде, яку продюсує відомий репер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко), будує успішну сольну кар’єру. Дівчина вже випустила багато треків та часто виступала на концертах. Нещодавно Андраде запросили стати ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" разом із блогером Кирилом Макашовим.

У своєму Instagram Андраде часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео зі зйомок. Цього разу дівчина розповіла, що їй не легко вдається поєднувати зйомки та співочу кар’єру.

"Поєднувати роботу ведучої тревел-шоу та артиста непросто! У паузах між зйомками, у перельотах, у вихідні — намагаюся завжди бути на зв'язку з командою. Все тому, що я кайфую від своєї роботи, особливо коли можу робити її зручно", - сказала Мішель.

Шанувальники підтримали зірку в коментарях та написали багато компліментів.

"Красотка 😍❤️", "Ділова 😎", "Яка стильна 😍", "Ох і тапки 🔥😂", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде насмішила кадром з нової поїздки: "О, нарешті у нас ще одне...".

Нагадаємо, що зірка "Орла і Решки" Андраде розлютила витівкою на зйомках: "Чому люди такі безрозсудні".

A ще Politeka повідомляла, що зірка "Орла і Решки" Андраде розкрила, в яку країну вирушила на зйомки: "Справжнє місто свободи".