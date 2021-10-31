Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая строит успешную сольную карьеру и ведет тревел-шоу "Орел и Решка", пожаловалась поклонникам, что ей трудно совмещать съемки в шоу и карьеру.

Как пишет Politeka.net, 24-летняя певица Мишель Андраде, которую продюсирует известный рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), строит успешную сольную карьеру. Девушка уже выпустила много треков и часто выступала на концертах. Недавно Андраде пригласили стать ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" вместе с блогером Кириллом Макашовым.

В своем Instagram Андраде часто делится с поклонниками фотографиями и видео со съемок. На этот раз девушка рассказала, что ей не легко удается совмещать съемки и певческую карьеру.

"Совмещать работу ведущей тревел-шоу и артиста непросто! В паузах между съемками, в перелетах, в выходные — стараюсь всегда быть на связи с командой. Все потому, что я кайфую от своей работы, особенно когда могу делать ее удобно", - сказала Мишель.

Поклонники поддержали звезду в комментариях и написали много комплиментов.

"Красотка 😍❤️ ", "Деловая 😎 ", "Какая стильная 😍 ", "Ох и тапки 🔥😂 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде насмешила кадром из новой поездки: "О, наконец-то у нас еще одно...".

Напомним, что звезда "Орла и Решки" Андраде разозлила выходкой на съемках: "Почему люди так неразумны".

A еще Politeka сообщала, что звезда "Орла и Решки" Андраде раскрыла, в какую страну отправилась на съемки: "Настоящий город свободы".