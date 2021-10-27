Популярна українська співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла про те, коли у неї з'явилася любов до музики і кому вона за неї вдячна.

Як відомо, 24 – річна Мішель народилася в Болівії-на батьківщині свого батька. Дівчина переїхала в Україну в 13 років і практично відразу вступила в музичну школу по класу фортепіано, паралельно займаючись вокалом.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Андраде розповіла, коли у неї зародилася любов до музики, яка надалі і визначила її долю, пише Politeka.net.

"Любов до музики у мене з дитинства, завдяки батькам. Ми багато подорожували на машині по Латинській Америці, і наші пригоди завжди супроводжувала різна музика. Я часто прокидалася під пісні, які мама включала з ранку, щоб підняти всім настрій. Та й взагалі, в Болівії ритми звучать в кожному куточку, а на вулицях всі танцюють і співають", - написала Мішель.

Вона зазначила, що звичка включати музику відразу після пробудження залишилася у неї досі.

Свій пост Мішель доповнила кількома знімками. На одному з них співачка позувала сидячи в кріслі в ефектному білому костюмі.

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