Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка нещодавно стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни" разом з Кирилом Макашовим, розлютила шанувальників тим, що не пристебнулася в машині.

Як пише Politeka.net, 24-річна українська співачка та телеведуча українсько-болівійського походження та 26-річний блогер Кирило Макашов стали ведучими нового сезону шоу "Орел і Решка. Земляни".

У своєму Instagram ведучий тревел-проєкту показав шанувальникам, як Андраде, яка, до речі, зламала руку під час зйомок, та інші члени команди відпочивають в машині після виснажливих зйомок.

"Уже чотири країни підряд відзнято. Втома накопичується, але зараз будуть вихідні", - розповів Макашов.

Шанувальники написали, що їхати в машині непристебнутими – нерозумно.

"Ви що непристебнуті??? Явно безсмертні. Боже, чого люди такі безрозсудні", - написали Макашову та Андраде.

Натомість ведучий програми спробував віджартуватися та написав, що сам він усю дорогу їхав пристебнутий.

Рaніше Politeka писала, що зірка "Орла і Решки" Андраде розкрила, в яку країну вирушила на зйомки: "Справжнє місто свободи".

Нагадаємо, що зірка "Орел і Решка" Андраде заінтригувала українців новими кадрами: "Цікаво, як там прожити...".

A ще Politeka повідомляла, що екскоханий Андраде Ломакін похвалився новою розкішною дівчиною: "Містер і місіс Сміт".