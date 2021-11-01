Популярна українська співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде, більше місяця проходила в гіпсі, поділилася новиною про своє самопочуття.
Як пише Politeka.net, молода артистка болівійського Походження зламала руку ще у вересні. Незважаючи на травму, Мішель продовжила зніматися в «Орлі і Решці», а також активно працювала над новою музикою.
У своєму Instagram співачка поділилася важливою новиною про стан свого здоров'я: як з'ясувалося, їй зняли гіпс. Тепер артистка почала розробляти свою руку, все більше наближаючись до повного одужання.
"Друзі, я зняла гіпс! Нарешті! Ось, можете навіть побачити манікюрчик, який залишився у мене", - похвалилася щаслива Андраде.
Вона зізналася, що рука ще не працює повноцінно.
Чоловік Пугачової Галкін змінився до невпізнання і налякав виглядом: "Конкурент Михайлу Галустяну"
Пішов з життя творець культових радянських фільмів: його картини виростили покоління
"Коли цей жах закінчиться": українців вразила трагедія з трьома дітьми на трасі
Із Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці: "Просто на очах..."
"Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу "Маска" розставила всі крапки над "i" про себе та Потапа
"Руку розробляю. Вона ще не супер-мобільна. Ще десь болить, але...я вже зняла гіпс!", - не стримала радості знаменитість.
Вона додала, що планує поділитися з шанувальниками подробицями свого відновлення.
"Обов'язково поділюся і розповім, як все це було!",- додала співачка в підписі до відео.
Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" Андраде поскаржилася на складний етап у житті.
Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" Андраде насмішила кадром з нової поїздки.
Також Politeka писала, що зірка "Орла і Решки" Андраде розповіла про особливості свого дитинства в Болівії.