Популярна українська співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде, більше місяця проходила в гіпсі, поділилася новиною про своє самопочуття.

Як пише Politeka.net, молода артистка болівійського Походження зламала руку ще у вересні. Незважаючи на травму, Мішель продовжила зніматися в «Орлі і Решці», а також активно працювала над новою музикою.

У своєму Instagram співачка поділилася важливою новиною про стан свого здоров'я: як з'ясувалося, їй зняли гіпс. Тепер артистка почала розробляти свою руку, все більше наближаючись до повного одужання.

"Друзі, я зняла гіпс! Нарешті! Ось, можете навіть побачити манікюрчик, який залишився у мене", - похвалилася щаслива Андраде.

Вона зізналася, що рука ще не працює повноцінно.

"Руку розробляю. Вона ще не супер-мобільна. Ще десь болить, але...я вже зняла гіпс!", - не стримала радості знаменитість.

Вона додала, що планує поділитися з шанувальниками подробицями свого відновлення.

"Обов'язково поділюся і розповім, як все це було!",- додала співачка в підписі до відео.

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" Андраде поскаржилася на складний етап у житті.

Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" Андраде насмішила кадром з нової поїздки.

Також Politeka писала, що зірка "Орла і Решки" Андраде розповіла про особливості свого дитинства в Болівії.