Популярная украинская певица и ведущая шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде, больше месяца проходившая в гипсе, поделилась новостью о своем самочувствии.
Как пишет Politeka.net, молодая артистка боливийского происхождения сломала руку еще в сентябре. Несмотря на травму, Мишель продолжила сниматься в «Орле и Решке», а также активно работала над новой музыкой.
В своем Инстаграм певица поделилась важной новостью о состоянии своего здоровья: как выяснилось, ей сняли гипс. Теперь артистка начала разрабатывать свою руку, все больше приближаясь к полному выздоровлению.
«Ребята, я сняла гипс! Наконец-то! Вот, можете даже увидеть маникюрчик, который остался у меня», - похвасталась счастливая Андраде.
Она призналась, что рука еще не работает полноценно.
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«Руку разрабатываю. Она еще не супер-мобильная. Еще где-то болит, но…я уже сняла гипс!», - не сдержала радости знаменитость.
Она добавила, что планирует поделиться с поклонниками подробностями своего восстановления.
«Обязательно поделюсь и расскажу, как все это было!», - добавила певица в подписи к видео.
Напомним, звезда "Орла и Решки" Андраде пожаловалась на сложный этап в жизни.
Как сообщала Politeka, звезда "Орел и Решка" Андраде насмешила кадром из новой поездки.
Также Politeka писала, что звезда "Орла и Решки" Андраде рассказала об особенностях своего детства в Боливии.