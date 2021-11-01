Популярная украинская певица и ведущая шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде, больше месяца проходившая в гипсе, поделилась новостью о своем самочувствии.

Как пишет Politeka.net, молодая артистка боливийского происхождения сломала руку еще в сентябре. Несмотря на травму, Мишель продолжила сниматься в «Орле и Решке», а также активно работала над новой музыкой.

В своем Инстаграм певица поделилась важной новостью о состоянии своего здоровья: как выяснилось, ей сняли гипс. Теперь артистка начала разрабатывать свою руку, все больше приближаясь к полному выздоровлению.

«Ребята, я сняла гипс! Наконец-то! Вот, можете даже увидеть маникюрчик, который остался у меня», - похвасталась счастливая Андраде.

Она призналась, что рука еще не работает полноценно.

«Руку разрабатываю. Она еще не супер-мобильная. Еще где-то болит, но…я уже сняла гипс!», - не сдержала радости знаменитость.

Она добавила, что планирует поделиться с поклонниками подробностями своего восстановления.

«Обязательно поделюсь и расскажу, как все это было!», - добавила певица в подписи к видео.

Напомним, звезда "Орла и Решки" Андраде пожаловалась на сложный этап в жизни.

Как сообщала Politeka, звезда "Орел и Решка" Андраде насмешила кадром из новой поездки.

Также Politeka писала, что звезда "Орла и Решки" Андраде рассказала об особенностях своего детства в Боливии.