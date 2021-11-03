Відома українська співачка Джамала розповіла про свою любов до турецького міста Стамбул, і про те, як до неї ставиться його мер після перемоги зірки на Євробаченні.

Виконавиця завоювала популярність не тільки в Україні, а й за її межами, передає Politeka.net. Все завдяки перемозі на міжнародному конкурсі Євробачення в 2016 році.

У своєму новому пості артистка згадала, що дала великий сольний концерт на престижному майданчику в Стамбулі, а вчора про неї згадав мер цього міста.

"Буквально вчора моя сестра @evelinayucel, яка живе в Стамбулі, надіслала мені відео (воно в каруселі). Там мер міста @ekremimamoglu говорить про те, що слухає мене з перемоги на Євробаченні і досі я мало не одна з його улюблених співачок. Мені приємно 🙏 🏽 Я обожнюю Стамбул, і мрію опинитися там знову якомога швидше. А всім, хто не був-обов'язково рекомендую. Від чистого серця і по великій любові!",- поділилася артистка.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Стамбул - це любов 😍❤️", " будемо дуже раді бачити вас з концертом в Стамбулі!!!", "Так, одного разу відвідавши Стамбул, хочеться знову відчути його атмосферу і особливі пахощі! Та ще коли там росте онучок...♥ ️ 💝 ", "♥️ просто Джа може заспівати все, тому і улюблена".

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