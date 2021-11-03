Известная украинская певица Джамала рассказала о своей любви к турецкому городу Стамбул, и о том, как к ней относится его мэр после победы звезды на Евровидении.

Исполнительница завоевала популярность не только в Украине, но и за ее пределами, передает Politeka.net. Все благодаря победе на международном конкурсе Евровидение в 2016 году.

В своем новом посте артистка вспомнила, что дала большой сольный концерт на престижной площадке в Стамбуле, а вчера о ней вспомнил мэр этого города.

"Буквально вчера моя сестра @evelinayucel, которая живет в Стамбуле, прислала мне видео (оно в карусели). Там мэр города @ekremimamoglu говорит о том, что слушает меня с победы на Евровидении и до сих пор я чуть ли не одна из его любимых певиц. Мне приятно 🙏🏽 Я обожаю Стамбул, и мечтаю оказаться там вновь как можно скорее. А всем, кто не был — обязательно рекомендую. От чистого сердца и по большой любви!", - поделилась артистка.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Стамбул - это любовь 😍❤️", "Будем очень рады видеть вас с концертом в Стамбуле!!!", "Да, однажды посетив Стамбул, хочется снова ощутить его атмосферу и особое благоухание! Да еще когда там растет внучек...♥️💝", "♥️ просто Джа может спеть все, потому и любима".

Ранее сообщалось, Джамала после "Танців з зірками" намекнула на свое возвращение в "Голос країни"

Также, Джамала удивила фанатов рассказом о свих необычных снах

Politeka рассказывала, Джамала показала вблизи короткую стрижку и сделала признание