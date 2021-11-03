Известная певица Джамала после вылета с популярного шоу "Танці з зірками", где выступала с Антоном Нестерко, намекнула на своё возвращение на "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Она часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на их вопросы. У Джамалы спросили, вернется ли она после участия в "Танцях з зірками" в кресло на "Голос країни".

"Просто не было никогда. Но самое главное я всегда ощущала себя полезной на этом шоу "Голос країни". А это важно, всё может быть", — заинтриговала Джамала.

"Именно в этот день, когда было сделано это фото, продюсер "1+1" Владимир Завадюк заподозрил, что я беременна", — добавила певица.

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