Известная украинская певица Джамала показала в сети яркие кадры с концерта, который успела отыграть перед ужесточением карантина.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнительница Джамала, которая недавно вылетела из "Танців з зірками" поделилась в своем Instagram яркими кадрами с концерта в Киеве, который провела за несколько дней до введения ужесточенного карантина.

На видео можно увидеть, как подготовку к выступлению и генеральный прогон, так и сам концерт со зрителями в зале. Сама певица на кадрах появляется в разных образах – спортивном во время подготовки, и нарядном для выступления.

В подписи к публикации Джамала высказала свое недовольство усилением карантинных ограничений: "Мне не нравится эта наша новая реальность, она совсем непривлекательна. Мы как космонавты, которые впервые отправились в открытый космос. Я чувствую злость и отчаяние, я не знаю, что ждет нас дальше. Сколько это будет продолжаться? Никто не знает. Но мы должны двигаться дальше и заниматься тем, что лучше умеем. И, конечно, беречь себя!".

Напомним, Джамала показала вблизи короткую стрижку, и сделала признание: "Настроение...".

Как сообщала Politeka, Джамала после вылета из "Танців з зірками" поразила признанием и видео: "Ночью я плакала...".

Также Politeka писала, что Джамала потеряла голос прямо перед выходом на сцену, детали ЧП: "Впервые в жизни".