Популярная украинская певица Джамала выложила в сеть кадры из глянцевой фотосессии, а также рассказала о своих удивительных снах.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала, которая на днях успела отыграть концерт перед усиленным карантином, поделилась в Instagram яркими кадрами из глянцевой фотосессии для Vogue.

На снимках видно, что Джамала примеряла два необычных образа, на которых выглядит, как живая кукла. Так, на первом снимке певица позирует в черно-белой юбке с необычной черно-белой блузой. Ее волосы распущены и завиты, а на лице яркий макияж и отрешенный вид. На втором фото звезда позирует в другой локации и оригинальной позе, здесь на ней необычный горчичный костюм.

В подписи к публикации Джамала рассказала о своих снах: "Сегодня во сне я гуляла по улицам Милана. И оказалась на какой-то опере в Ла Скала. Помню, единственное, на что обратила внимание, что сижу в кроссовках и ловлю осуждающие взгляды. В конце концов, это же оперный! Но когда я посмотрела на соседний ряд, то увидела, что абсолютно все в зале сидят в кроссовках. Вот такой вот сон".

Напомним, Джамала зацепила украинцев обращением после ужесточения карантина: "Злость и отчаяние".

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