Екс-солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська поділилася результатами тесту, який їй зробили в клініці після важкої хвороби.

Як передає Politeka.net, нещодавно Камінська повідомила, що заразилася коронавірусом. Деякий час артистка перебувала вдома на самоізоляції і розповідала про свій стан. Разом з нею були її діти.

У себе в Instagram 37-річна артистка опублікувала фото своєї дочки з квітами, а також результати негативного тесту.

"Сьогодні свято у дівчат. Залишу це тут, в каруселі. Але слабкість нікуди не поділася", - підписала фото зірка, зазначивши, що досі почувається погано, незважаючи на одужання.

У коментарях Славі залишили масу компліментів і побажань.

"Щось якось швидко!", "Слава Богу, що все добре", "Одужуй", "Дуже красива дівчинка! Здоров'я їй і мамі!", "Слабкість буде ще довго, пару тижнів . (У нас так було)», «повного одужання!», "Будьте здорові", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська жорстко відповіла українцям:"спробуйте використовувати свої мізки".

Також Politeka писала, що Камінська засвітилася в обнімку з колишнім чоловіком:"важка артилерія".

А ще Politeka розповідала, що Камінська показала, як "експлуатує" працю свого сина.