Екс-солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська поділилася результатами тесту, який їй зробили в клініці після важкої хвороби.
Як передає Politeka.net, нещодавно Камінська повідомила, що заразилася коронавірусом. Деякий час артистка перебувала вдома на самоізоляції і розповідала про свій стан. Разом з нею були її діти.
У себе в Instagram 37-річна артистка опублікувала фото своєї дочки з квітами, а також результати негативного тесту.
"Сьогодні свято у дівчат. Залишу це тут, в каруселі. Але слабкість нікуди не поділася", - підписала фото зірка, зазначивши, що досі почувається погано, незважаючи на одужання.
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У коментарях Славі залишили масу компліментів і побажань.
"Щось якось швидко!", "Слава Богу, що все добре", "Одужуй", "Дуже красива дівчинка! Здоров'я їй і мамі!", "Слабкість буде ще довго, пару тижнів . (У нас так було)», «повного одужання!», "Будьте здорові", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Камінська жорстко відповіла українцям:"спробуйте використовувати свої мізки".
Також Politeka писала, що Камінська засвітилася в обнімку з колишнім чоловіком:"важка артилерія".
А ще Politeka розповідала, що Камінська показала, як "експлуатує" працю свого сина.