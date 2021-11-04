"Я не вколола тому що..."

Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розкрила причину, чому не вакцинувалася і показала шрам.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, цього разу Анна Саліванчук опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах актриса пояснює, чому досі не вакцинувалася і показала шрам на шиї.

"Ви задаєте мені питання, чому я досі не вколола вакцину, а так за неї топлю я. я не вколола тому що після моєї операції мені не можна було. Потім хворіли діти, потім знову хворіла я", - пояснила Анна Саліванчук.

"Я досі не можу одужати, хоча корони немає. Місяць у мене цей кашель не проходить, ви чуєте мій голос. Тому я ще не вколола. Чекаю, коли мій організм буде міцний і обов'язково це зроблю", - сказала актриса.

Нагадаємо, Анні Саліванчук робили небезпечну операцію на шийному хребті. Актрисі довелося видаляти 2 грижі і ставити титанову пластину, звідки і з'явився шрам.

"На шийному хребті мені видалили 2 грижі, 1 диск і вставили титанову пластину. Це спинний мозок чому пропав зір, а це дуже небезпечно. Я могла залишитися овочем", - зізналася Анна Саліванчук.

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