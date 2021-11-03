Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук очень разозлились из-за того, что автомобиль звезды подперли и она долго не могла уехать.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Анна Саливанчук, которая в браке с продюсером студии "Квартал 95" воспитывает двух сыновей, прославилась после съемок в ситкоме "Однажды под Полтавой" и в комедии "Свингеры". Актриса активно ведет свой блог в Instagram, где рассказывает о повседневной жизни, делится советами и публикует личные фото.

На этот раз Саливанчук рассказала о неприятной ситуации. Дело в том, что звезда приезжала на косметические процедуры, а когда собралась ехать оказалось, что ей и еще нескольким людям загородил проезд владелец роскошного кроссовера.

"Я иду такая счастливая, довольная после процедуры с хорошим настроением, но, конечно же, мне хотят испортить это настроение. Владелец, пожалуйста, выйди и забери свою машину, потому что нас здесь уже несколько человек два часа не могут выехать. Это же надо быть козлом, у меня нет других слов. Уже два часа люди ждут, а мне надо в садик за ребенком. И нет телефона, серьезно?!",- разъяренно сказала Анна.

Позже Саливанчук рассказала, как закончилась эта история. Дорогу им освободили владельцы других автомобилей, а владелец машины, которая заблокировала проезд, так и не пришел.

"Ну если ты такой придурок, то хотя бы оставляй номер телефона, чтобы люди могли тебе дозвониться", - сказала актриса.

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