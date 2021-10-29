Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, пояснила, що завадило їй зробити щеплення від коронавірусу.

Так, 36-річна зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і комедії "Свінгери" зіткнулася з несподіваними проблемами. З якими саме, актриса розповіла в нових "сторіз" у себе в Instagram, передає Рoliteka.net.

Саліванчук зізналася, чому досі не прищепилася.

"Ну що ж, привіт "червона" зона тим, хто не вакцинувався. А я ж говорила! Хоча я теж досі не вакцинувалася, тому що я не до кінця одужала, а після хвороби потрібно два тижні (почекати, - ред.), а тільки потім вакцинуватися. А до цього мені після операції не можна було. Загалом багато проблем", - поділилася вона.

Саліванчук привезла старшого сина Гліба на гімнастику, але її не пустили всередину приміщення.

"Мені кажуть: "Ви ж вакциновані?". Кажу: "Ні" - "Ну тоді потрібно, щоб віддавав хтось вакцинований, або будете зустрічати на вулиці", - зірка розповіла про незручності.

Крім того, дружина продюсера "Квартал 95" задумалася, як в умовах посилення карантину буде працювати її театр, адже прищепилися не всі співробітники, в тому числі й вона.

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