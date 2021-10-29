Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, объяснила, что помешало ей сделать прививку от коронавируса.

Так, 36-летняя звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" столкнулась с неожиданными проблемами. С какими именно, актриса рассказала в новых "сториз" у себя в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Саливанчук призналась, почему до сих пор не привилась.

"Ну что же, привет "красная" зона тем, кто не вакцинировался. А я же говорила! Хотя я тоже до сих пор не вакцинировалась, потому что я не до конца выздоровела, а после болезни нужно две недели (подождать, - ред.), а только потом вакцинироваться. А до этого мне после операции нельзя было. В общем много проблем", - поделилась она.

Саливанчук привезла старшего сына Глеба на гимнастику, но ее не пустили внутрь помещения.

"Мне говорят: "Вы же вакцинированы?". Говорю: "Нет" - "Ну тогда нужно, чтобы отдавал кто-то вакцинированный, либо будете встречать на улице", - звезда рассказала о неудобствах.

Кроме того, жена продюсера "Квартал 95" задумалась, как в условиях ужесточения карантина будет работать ее театр, ведь привились не все сотрудники, в том числе и она.

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