Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук дала совет, как стать успешным.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото Анна Саливанчук еле прикрывшись одеялом позирует на камеру без одежды. Под снимками она решила поделиться советом, как почувствовать себя успешным и перестать обращать внимание на то, что скажут люди.

"Решила повторить этот пост! А что скажут люди...



Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не отвечают общепринятым правилам.

Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства.



Здесь очень подходит фраза из книги Теодора Драйзера “Финансист”:



«Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди».



Вспомните все примеры успешных людей. Каждая история - это выход из зоны “люди скажут молодец”.

А они это скажут только тогда, когда вы сольетесь с их серой массой и будете такие же, как они. А именно никем.



Не выделяйся, не имей собственного мнения, не спорь с обществом, “тыжемать” и т.д. Этого от вас ждут.



Хочешь быть успешным, как минимум просто следуйте своим желаниям. Истинным, не навязанными обществом. Забудьте страх осуждения.



Люди будут говорить всегда, осуждать, не понимать и останавливать.



Ваша задача, закрыть уши и бежать. К направлению мечты.

И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы? ", — поделилась Анна Саливанчук.

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