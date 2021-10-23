Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук дала совет, как стать успешным.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото Анна Саливанчук еле прикрывшись одеялом позирует на камеру без одежды. Под снимками она решила поделиться советом, как почувствовать себя успешным и перестать обращать внимание на то, что скажут люди.

"Решила повторить этот пост! А что скажут люди...

Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не отвечают общепринятым правилам.
Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства.

Здесь очень подходит фраза из книги Теодора Драйзера “Финансист”:

«Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди».

Вспомните все примеры успешных людей. Каждая история - это выход из зоны “люди скажут молодец”.
А они это скажут только тогда, когда вы сольетесь с их серой массой и будете такие же, как они. А именно никем.

Не выделяйся, не имей собственного мнения, не спорь с обществом, “тыжемать” и т.д. Этого от вас ждут.

Хочешь быть успешным, как минимум просто следуйте своим желаниям. Истинным, не навязанными обществом. Забудьте страх осуждения.

Люди будут говорить всегда, осуждать, не понимать и останавливать.

Ваша задача, закрыть уши и бежать. К направлению мечты.
И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы? ", — поделилась Анна Саливанчук.

Популярные статьи сейчас

Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."

Украинцы переходят на зимнее время: когда переводим стрелки

Алек Болдуин застрелил украинку на съемках, вскрылись новые подробности трагедии: "Ну так подстава же"

Полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций: "Впервые в моей практике..."

Влюбленная судья "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась чувствами и романтичными фото: "Держите меня"
Показать еще

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" рассказала, как стать успешным и богатым: "Такие переживания лишь отталкивают"

Также, жена продюсера "Квартал 95" честно рассказала о проблемах с сыном: "Начинает вести себя достаточно странно"

Politeka рассказывала, жена продюсера "Квартал 95" забралась в бассейн и пожаловалась на трудности отдыха с ребенком: "Наслаждаемся тем, что есть"