Популярная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук, решила рассказать о неком кризисе в общении со старшим сыном после появления второго ребенка.

Как можно заметить в профиле звезды в Инстаграм, она часто говорит о проблемах детей, своих и общении с супругом. Причем личную жизнь нароказ артистка не выставляет, но говорит о ней вполне спокойно, интересуясь разными темами.

По словам Анны, есть одна проблема у мам, у которых появляется второй ребёнок. Это то, что старший сын (или дочь) начинает вдруг вести себя тоже как маленький ребёнок.

«Не слушается, плачет, клянчит. Психологи это объясняют очень просто. Старший ребёнок видит, как Вы постоянно нянчитесь с младшим, держите на руках, сюсюкаетесь и он тоже хочет к себе такого внимание. Поэтому начинает вести себя достаточно странно не смотря на то, что уже взрослый» - высказалась Анна.

Она подметила, что обычно мамам катастрофически не хватает времени качественно уделить внимание каждому ребёнку, а нужно ещё и себе и мужу.

«И вот в эту прекрасную поездку в Одессу, когда я чувствую свою вину перед Никитой, хотя это в корне не правильно, я решила максимально внимание уделить Глебу. Чтобы он был один и чувствовал себя королем без Никиты. У него тут много развлечений: бассейнов и сауны, вкусные рестораны, море и много времени на купание» – поделилась переживаниями Саливанчук.

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