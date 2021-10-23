Жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова и популярная украинская актриса Анна Саливанчук, решила рассказать своим поклонникам о способе улучшения отношений с людьми и повышении качества собственной жизни.

В этот раз Анна решила рассказать украинцам, как лучше добиться успеха в жизни. По мнению Анны, следует каждому сначала желать другим того, чего им хотелось бы себе. Также актриса заговорила о способе улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество собственной жизни.

Анна считает, когда каждый начнет это делать, сработает закон обратной силы, согласно которому мы получаем все то, чего желаем другим. Некоторые люди расстраиваются, видя, что другие обладают тем, чего им не хватает.

«Но такие переживания лишь отталкивают от нас Желаемое! Перестройте свое сознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, других людей.

Это будет вам сделать легче, если вы перестанете противопоставлять себя другим людям, а вместо этого начнете думать, что вы такой же человек, как и все. Если другие успешны, богаты, здоровы и счастливы, значит, и вы можете. Пусть успехи и радости других людей вас только вдохновляют, а не становятся поводом для переживаний», - высказалась Анна.

Ранее Саливанчук отправилась наслаждатьчя отдыхом с детьми. Впрочем, в новых Сториз на своей странице в Инстаграм, она признала, что такой отдых не всегда бывает идеальным, ведь малыши быстро устают и бывают капризными.

«Гулять с ребенком – это целый экспириенс. Я так хотела долго и много гулять, а он уже устал. И все: «Я хочу спать! Я хочу кушать!». Наслаждаемся тем, что есть», - рассказала Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" честно высказалась о чувствах после ссоры с мужем.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" в крошечном розовом купальнике удивила фигурой у бассейна.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" услышала от врачей страшные слова и потеряла зрение.