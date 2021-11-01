Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук поділилася вражаючими кадрами з нової фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно Анна Саліванчук активно веде свою сторінку в Instagram, де часто радує шанувальників дивовижними фото. Так, цього разу апетитна красуня поділилася в мережі кадрами з нової фотосесії, на яких постала в ефектному образі.

Як видно, Анна позує в фотостудії, і трохи навіть дурить перед фотографом, змінюючи пози. Перед камерою красуня з'явилася в розкішній червоній сукні з цікавим чорним поясом і масивними темними черевиками. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і пружні "диньки", які ледь не випадають з наряду. Волосся актриси зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Саліванчук написала про щастя: "У цьому житті нічого не має значення, якщо ти не щасливий. Все просто. Але це щастя не потрібно шукати в когось або десь. Воно є зовсім поруч. В вас самих". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментам.

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