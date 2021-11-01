Знаменитая украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась впечатляющими снимками из новой фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра, кино и сериалов Анна Саливанчук активно ведет свою страницу в Instagram, где часто радует поклонников удивительными фото. Так, в этот раз аппетитная красотка поделилась в сети кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в эффектном образе.

Как видно, Анна позирует в фотостудии, и немного даже дурачится перед фотографом, меняя позы. Перед камерой красотка появилась в роскошном красном платье с интересным черным поясом и массивными темными ботинками. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и упругие "дыньки", которые едва не выпадают из наряда. Волосы актрисы собраны в элегантную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Саливанчук написала о счастье, и о том, что в жизни ничего не важно, если человек не счастлив. Однако, по словам актрисы, счастье нужно искать не в ком-то или в чем-то, а в себе, ведь она всегда рядом. Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментам.

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