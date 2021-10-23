Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук дала пораду, як стати успішним.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото Анна Саліванчук ледве прикрившись ковдрою позує на камеру без одягу. Під знімками вона вирішила поділитися порадою, як відчути себе успішним і перестати звертати увагу на те, що скажуть люди.

"Вирішила повторити цей пост! А що скажуть люди...



Ця фраза блокує абсолютно всі бажання і мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам.

Це те, що більшість з нас чули ще з самого дитинства.



Тут дуже підходить фраза з книги Теодора Драйзера "фінансист":



"Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше вічне:»що скажуть люди".



Згадайте всі приклади успішних людей. Кожна історія-це вихід із зони"люди скажуть молодець".

А вони це скажуть тільки тоді, коли ви зіллєтеся з їх сірою масою і будете такі ж, як вони. А саме ніким.



Не виділяйся, не май власної думки, не сперечайся з суспільством, "тижемать" і т.д. цього від вас чекають.



Хочеш бути успішним, як мінімум Просто дотримуйтесь своїх бажань. Істинним, не нав'язаними суспільством. Забудьте страх осуду.



Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти й зупиняти.



Ваше завдання, закрити вуха і бігти. До напрямку мрії.

І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі? ",- поділилася Анна Саліванчук.

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