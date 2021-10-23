Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук дала пораду, як стати успішним.
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.
Так, на цей раз актриса поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото Анна Саліванчук ледве прикрившись ковдрою позує на камеру без одягу. Під знімками вона вирішила поділитися порадою, як відчути себе успішним і перестати звертати увагу на те, що скажуть люди.
"Вирішила повторити цей пост! А що скажуть люди...
Ця фраза блокує абсолютно всі бажання і мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам.
Це те, що більшість з нас чули ще з самого дитинства.
Тут дуже підходить фраза з книги Теодора Драйзера "фінансист":
"Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше вічне:»що скажуть люди".
Згадайте всі приклади успішних людей. Кожна історія-це вихід із зони"люди скажуть молодець".
А вони це скажуть тільки тоді, коли ви зіллєтеся з їх сірою масою і будете такі ж, як вони. А саме ніким.
Не виділяйся, не май власної думки, не сперечайся з суспільством, "тижемать" і т.д. цього від вас чекають.
Хочеш бути успішним, як мінімум Просто дотримуйтесь своїх бажань. Істинним, не нав'язаними суспільством. Забудьте страх осуду.
Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти й зупиняти.
Ваше завдання, закрити вуха і бігти. До напрямку мрії.
І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі? ",- поділилася Анна Саліванчук.
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