Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила показати фанатам, як добре виглядає її фігура в спортивному комплекті.
Як відомо, найбільше Анна прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери", виконавши запам'ятовується роль. Тепер у зірки був не один цікавий проект і нещодавно вона закінчила зйомки в новому серіалі.
Артистка також активно веде Instagram-розповідає про себе, життєвий досвід і враження від різних випадків. Не обходиться без повчальних історій. Любить також Саліванчук блиснути фігурою.
Над собою Анна багато працює і форми під фільтрами не приховує. Більш того, Анна має намір повернути пластичність і тренується досить часто, щоб без проблем сідати на шпагат. У чорному обтягуючому костюмі Саліванчук покрутилася перед камерою і показала, в якій формі вона зараз.
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Відомо, що Анна є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У них з чоловіком двоє дітей-сини 5-річний Гліб і Микита, якому нещодавно виповнився 1 рік.
Нещодавно актриса опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук у зеленому спортивному костюмі та шапці гуляє на вулиці разом зі своїм молодшим сином - Микитою. Свій образ актриса доповнила білою осінньою курткою.
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