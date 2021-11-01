Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила показать фанатам, как хорошо выглядит ее фигура в спортивном комплекте.

Как известно, больше всего Анна прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры", исполнив запоминающуюся роль. Теперь у звезды был не один интересный проект и недавно она закончила съемки в новом сериале.

Артистка также активно ведет Инстаграм – рассказывает о себе, жизненном опыте и впечатлениях от разных случаев. Не обходится без поучительных историй. Любит также Саливанчук блеснуть фигурой.

Над собой Анна много работает и формы под фильтрами не скрывает. Более того, Анна намерена вернуть пластичность и тренируется довольно часто, чтобы без проблем садиться на шпагат. В черном обтягивающем костюме Саливанчук покрутилась перед камерой и показала, в какой форме она сейчас.

Известно, что Анна является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У них с супругом двое детей - сыновья 5-летний Глеб и Никита, которому недавно исполнился 1 год.

Недавно актриса опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук в зеленом спортивном костюме и шапке гуляет на улице вместе со своим младшим сыном - Никитой. Свой образ актриса дополнила белой осенней курткой.

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