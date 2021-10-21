В Сети показали, как выглядят дети украинских знаменитостей, внешность одного из малышей заставила пользователей Сети вспомнить о тайне отцовства.

В Инстаграм-группе, посвященной отечественным звездам, решили вспомнить малышей, которые не так давно появились на свет, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

Авторы поста опубликовали фото детей бывшей участницы шоу "Танців з зірками" Илоны Гвоздевой, жены продюсера "Квартал 95", актрисы Анны Саливанчук, экс-"холостяка". ведущего Никиты Добрынина, сыновей артистов Виктора Павлика и Миши Романовой и других.

"Подборка звездных малышей 😍

Все дети очень милые, да листайте подборку", - написано в сообщении.

Пользователи сети стали активно комментировать пост, который быстро собрал около 20 тысяч лайков. У некоторых пользователей Сети снова возник вопрос о тайне рождения сына Миши Романовой, которая скрывает имя отца - люди продолжают видеть очевидное сходство с певцом Максом Барских. Были и другие, не менее интересные комментарии:

"Мартин, Миши Романовой вылитый Барских 🤔🤔🤔🤔🤔", ""Сына Илоны узнаешь сразу, даже без уточнения", "Сыночек Анны Саливанчук Никитушка Просто Красавчик", "Все дети милы и прекрасны не только звезд".

Напомним, Илона Гвоздев попала в ДТП вслед за участником "Танців з зірками", печальные кадры

Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова устроила горячую тренировку

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно рассказала о проблемах с сыном