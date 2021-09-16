Миша Романова показала, как поддерживает идеальную фигуру

Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала известной певицей в Украине, а также была солисткой группы ВИА Гра. Девушка дружит с Максом Барских и записала с ним несколько совместных песен. Миша так плотно общалась с певцом, что их заподозрили в романе, хотя исполнители это опровергают. Романова также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

Красотка опубликовала новые сторис, на которых показала, как занимается спортом. Красотка сделала полумостик, а на себе держала штангу, поднимая ее телом и руками. На втором тренажере Романова уже качала ноги. Девушка для занятий надела обтягивающий спортивный костюм. Тренировка получилась очень мотивирующей и зажигательной.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комплименты Романовой под сторис, ведь таких функций нет в этом разделе Инстаграм.

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