Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, восхитила соблазнительным образом

Сейчас 30-летняя певица строит сольную карьеру и ездит с туром по городам Украины. Накануне она посетила родной город - Херсон, и решила поделиться фотоотчетом на своей странице в Инстагам, передает Politeka.net.

Романова зажигала на сцене в расшитом блестками боди с глубоким декольте и колготках в сетку. Иногда она добавляла также накидку в виде укороченного пиджака.

Миша Романова в таком виде просто свела поклонников с ума.

«Ты всегда красивая и привлекательная, милая, и в то же время горячая и се**уальная», - оценили образ певицы.

Отреагировала даже известная супермодель Снежана Онопко. "Великолепная", - написала она.

Как известно, продюсирует Романову ее экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

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